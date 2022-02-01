Дания. Фото: istock

https://racurs.ua/n166474-bez-masok-i-covid-pasportov-daniya-pervoy-v-es-otmenila-karantin.html

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В Дании отменили все ограничения против коронавируса. Таким образом, страна станет первой в Евросоюзе, где будут отменены все действовавшие ранее меры.

Теперь в стране отменят масочный режим и COVID-паспорта, а время работы баров и ресторанов больше не будет ограничено. Об этом сообщает France 24.

Также снова открываются ночные клубы, отменен лимит на количество людей в закрытых помещениях. При этом сохранятся некоторые ограничения для невакцинированных туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону.

Ограничения отменят несмотря на высокие показатели заболеваемости коронавирусом — 31 января в стране было зафиксировано около 27,6 тыс. случаев заражения.

У нас очень высокий процент взрослых, которые вакцинированы тремя дозами вакцины, — говорит эпидемиолог Лон Симонсен из Университета Роскилле.













Более 60% датчан уже получили третью дозу вакцины — этот показатель достигнут месяцем раньше срока, предусмотренного правительственными планами. В целом в ЕС средний показатель вакцинации тремя дозами составляет 45%. Таким образом, учитывая недавно переболевших правительство Дании считает, что 80% населения защищены от тяжелого течения болезни. Именно поэтому было принято решение снять ограничения.

Напомним, ранее мы сообщали, что меры по борьбе с коронавирусом ослабляют на территории Великобритании. С 27 января отменили обязательное использование защитных санитарных масок.