Масочный режим и COVID-пропуска отменили в Великобритании. Фото: interfax.ru

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Меры по борьбе с коронавирусом ослабляют на территории Великобритании.

С сегодняшнего дня, 27 января, отменяется обязательное использование защитных санитарных масок. Кроме того, больше не потребуются и ковид-пропуска. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что британские вакцины, тестирование и противовирусные препараты являются мощной гарантией защиты и позволяют Лондону осторожно восстановить больше свобод. Об этом сообщает BBC News.

По словам главы британского Минздрава, карантинные мероприятия могут быть отменены, поскольку был достигнут значительный успех в вакцинации и появилось большее понимание, как лечить заболевания, вызванные ковидом.

Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона добавил, что ношение маски теперь будет личным делом каждого. Однако в некоторых магазинах сообщили, что продолжат просить людей использовать маски. В поездах пассажиры также должны будут носить маски, но не принудительно.

Напомним, 19 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии отменены практически все ограничения, введенные в конце прошлого года для борьбы с распространением штамма «Омикрон». В других частях Великобритании вопрос ограничения регулируется местными властями, а не Лондоном.

Источник: BBC News