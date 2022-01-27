Масковий режим та COVID-перепустки скасували у Великій Британії. Фото: interfax.ru

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Заходи з боротьби з коронавірусом послаблюють на території Великої Британії.

Відсьогодні, 27 січня, скасовується обов’язкове використання захисних санітарних масок. Крім того, більше не будуть потрібні та ковід-перепустки. Міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджида Джавід заявив, що британські вакцини, тестування і противірусні препарати є потужною гарантією захисту і дозволяють Лондону обережно відновити більше свобод. Про це повідомляє BBC News.

За словами очільника британського МОЗ, карантинні заходи можуть бути скасовані, оскільки був досягнутий значний успіх у вакцинації та з’явилося більше розуміння, як лікувати захворювання, викликані ковідом.

Офіційний представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона додав, що носіння маски тепер буде особистою справою кожного. Однак у деяких магазинах повідомили, що продовжать просити людей використовувати маски. У поїздах пасажири також повинні будуть носити маски, але не примусово.

Нагадаємо, 19 січня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в Англії скасують практично всі обмеження, запроваджені наприкінці минулого року для боротьби з поширенням штаму «Омікрон». В інших частинах Великої Британії питання обмеження регулюється місцевою владою, а не Лондоном.

Джерело: BBC News