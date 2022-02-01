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Призыв на срочную военную службу отменяется - Зеленский обозначил сроки
Призыв на срочную военную службу отменяется — Зеленский обозначил срокиhttps://racurs.ua/n166477-prizyv-na-srochnuu-voennuu-slujbu-otmenyaetsya-zelenskiy-oboznachil-terminy.htmlРакурс
Призыв на срочную военную службу в Украине планируется отменить до 1 января 2024 года. Об этом говорится в указе президента «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии».
Этот документ Владимир Зеленский подписал 1 февраля в стенах Верховной Рады, открывая седьмую сессию. В указе предусматривается постепенный переход к формированию ВСУ на профессиональной основе, внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.
Текст указа главы государства 1 февраля появился на его сайте.
«Ракурс» сообщал, что в указе предусмотрено постепенное увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат; увеличение срока действия контрактов; разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей; система карьерного роста офицеров.
Президент обязал Кабинет министров подготовить изменения в государственный бюджет на 2022 год, чтобы заложить в нем финансирование на повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ до уровня не менее двухкратного размера минимальной заработной платы.
В 2023 году запланировано повышение денежного довольствия военнослужащих, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной зарплаты.
Кроме того, указ предусматривает увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тыс. человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ.
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