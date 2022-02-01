Призыв на срочную военную службу отменяется - Зеленский обозначил сроки

https://racurs.ua/n166477-prizyv-na-srochnuu-voennuu-slujbu-otmenyaetsya-zelenskiy-oboznachil-terminy.html

Ракурс

Призыв на срочную военную службу в Украине планируется отменить до 1 января 2024 года. Об этом говорится в указе президента «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии».

Этот документ Владимир Зеленский подписал 1 февраля в стенах Верховной Рады, открывая седьмую сессию. В указе предусматривается постепенный переход к формированию ВСУ на профессиональной основе, внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Текст указа главы государства 1 февраля появился на его сайте.

«Ракурс» сообщал, что в указе предусмотрено постепенное увеличение денежного обеспечения всех военных до уровня не ниже трех минимальных заработных плат; увеличение срока действия контрактов; разработка концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей; система карьерного роста офицеров.

Президент обязал Кабинет министров подготовить изменения в государственный бюджет на 2022 год, чтобы заложить в нем финансирование на повышение денежного довольствия военнослужащих ВСУ до уровня не менее двухкратного размера минимальной заработной платы.

В 2023 году запланировано повышение денежного довольствия военнослужащих, заключающих долгосрочные контракты, до уровня не менее трехкратного размера минимальной зарплаты.

Кроме того, указ предусматривает увеличение в течение следующих трех лет численности Вооруженных сил Украины на 100 тыс. человек и создание дополнительных 20 бригад ВСУ.