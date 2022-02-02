Потерянный древний город обнаружил в горах Турции польский дипломат

https://racurs.ua/n166522-poteryannyy-drevniy-gorod-obnarujil-v-gorah-turcii-polskiy-diplomat-foto.html

Ракурс

Потерянный древний город случайно обнаружил в горах Турции польский дипломат Роберт Рокицкий во время прогулки. Представитель дипломатического ведомства Польши, работающий в Анкаре, выявил древний город Фиваса.

Мужчина увлекается археологией и древней историей, поэтому часто изучает дикую турецкую сельскую местность, пишет издание Ancient Origins.

Здесь я могу свободно заниматься своим любимым видом туризма, который я называю histracking — путешествием по бездорожью в поисках исторических мест. Он сочетает в себе природные и культурные открытия. Здесь лучшее место для такого рода деятельности, поскольку оно богато историческими достопримечательностями и природными чудесами и обеспечивает дружескую атмосферу, — рассказал поляк.

Древний город Фиваса ему удалось обнаружить во время прогулки по южно-центральной Анатолии у Таврских гор в поисках села Пинарка.

Рокицкий считал, что населенный пункт мог быть связан с известными историческими событиями, но вместо него нашел утерянный город Фиваса. Речь идет об укрепленном городе Малой Азии, который к началу IX века контролировали римляне и византийцы.

Расположение Фиваса на протяжении сотен лет оставалось тайной из-за удаленности от основных маршрутов, пролегающих по этой территории. Теперь находку будут исследовать ученые.