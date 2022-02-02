https://racurs.ua/n166521-valutnaya-lihoradka-usilitsya-stoit-li-jdat-otkata-kursa.html

Ракурс

Курс валют, который установится в Украине 2 февраля, может существенно измениться. Ключевой вопрос — каков будет реальный курсовой тренд по доллару на ближайшее время.

Официальный курс гривны по отношению к доллару на 2 февраля установлен на уровне 28,31 грн за долл. Таким образом, официальный курс доллара по отношению к гривне снижается третий день подряд после достижения максимума с февраля 2015 года.

Неопределенность курсового тренда — главная проблема в эти дни на межбанке. И от того, как поведет курс в среду, будет зависеть поведение игроков до конца недели. Минфин прогнозирует, что банки-спекулянты продолжат зарабатывать на страхах и покупателей, и продавцов.

Добавляют проблему для гривни и абсолютно провальный результат аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Правительство смогло привлечь только 214 млн грн.

А вот 3 февраля Минфину нужно погасить еще и валютные бумаги на сумму 367,9 млн дол., и проценты по другому долларовому размещению облигаций. Это при возможном дальнейшем росте котировок доллара также прибавит интриги в решениях инвесторов.

Вероятно, на межбанковском рынке валюты нервозность только усилится и Нацбанку придется выходить на торги с соответствующими интервенциями, чтобы гасить перекос спроса и предложения на рынке.

Впрочем, особого отката котировок в столь сложной и неопределенной ситуации ждать от рынка 2 февраля не стоит.

Курсы межбанка, по прогнозу Минфина, 2 февраля будут в пределах: доллар — коридор 28,25 — 28,55 грн, евро — коридор 31,85 — 32,20 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупки и продажи 28,10 — 28,55 грн при спреде в обменниках финкомпаний около 15−20 коп., а в кассах банков 20−25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,50 до 32,25 грн при спреде до 25 коп., а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора от 31,70 до 32,20 грн при спреде до 20−25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка 2 февраля составили:

Курс доллара в банках: прием 28,15 — 28,30 грн и продажа 28,40 — 28,55 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,20 — 28,31 грн и продажа 28,37 — 28,45 грн.

Население Украины в январе 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 млрд. 86,9 млн. долл. и купило на 2 млрд. 340,5 млн. долл. Чистая покупка валюты составила 253,6 млн. долл. Об этом сообщает сайт Национального банка.

Таким образом, в январе украинцы возобновили покупку валюты. При этом официальный курс доллара вырос за месяц на 5,5% до 28,78 грн, курс евро на 3,6% до 32,02 грн.