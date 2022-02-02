Валютна лихоманка посилиться - чи варто чекати відкату курсу

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Ракурс

Курс валют, який встановиться в Україні 2 лютого, може істотно змінитися. Ключове питання — яким буде реальний курсовий тренд по долару на найближчий час.

Офіційний курс гривні до долара на 2 лютого встановлено на рівні 28,31 грн за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль після досягнення максимуму з лютого 2015 року.

Невизначеність курсового тренду — головна проблема у ці дні на міжбанку. І від того, як поведеться курс у середу — залежатиме поведінка гравців до кінця тижня. «Мінфін» прогнозує, що банки-спекулянти продовжать заробляти «на страхах» і покупців, і продавців.

Додають проблем для гривні і абсолютно провальні результати аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП. Уряд зумів залучити тільки 214 млн грн.

Тим часом 3 лютого Мінфіну треба погасити ще й валютні папери на суму 367,9 млн дол., і відсотки по іншому доларовому розміщенню облігацій. Це за можливого подальшого зростання котирувань долара також додасть інтриги щодо рішень інвесторів.

Ймовірно, на міжбанківському ринку валюти нервозність тільки посилиться і Нацбанку доведеться виходити на торги з відповідними інтервенціями, щоб гасити перекоси попиту та пропозиції на ринку.

Утім, особливого відкату котирувань у такій складній та невизначеній ситуації чекати від ринку сьогодні не варто.

Курси міжбанку, за прогнозом Мінфіну, 2 лютого будуть у межах: долар — коридор 28,25 — 28,55 грн, євро — коридор 31,85 — 32,20 грн.

На готівковому ринку цінники в обмінниках фінкомпаній та банків будуть перебувати в межах:

Долар: коридор купівлі та продажу 28,10 — 28,55 грн при спреді в обмінниках фінкомпаній близько 15−20 коп., а в касах банків 20−25 коп.

Євро: у банках коридор від 31,50 до 32,25 грн при спреді до 25 коп., а в обмінниках фінкомпаній — у межах коридору від 31,70 до 32,20 грн при спреді до 20−25 копійок.

Котирування готівкового валютного ринку 2 лютого становили:

Курс долара в банках: прийом 28,15 — 28,30 грн і продаж 28,40 — 28,55 грн.

В обмінниках фінкомпаній: купівля 28,20 — 28,31 грн та продаж 28,37 — 28,45 грн.

Населення України в січні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 млрд 86,9 млн дол. і купило на 2 млрд 340,5 млн дол. Чиста купівля валюти склала 253,6 млн дол. Про це повідомляє сайт Національного банку України.

Таким чином, у січні українці відновили купівлю валюти. При цьому офіційний курс долара виріс за місяць на 5,5% до 28,78 грн, курс євро на 3,6% до 32,02 грн.