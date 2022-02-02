Відповіді США і НАТО на вимоги РФ злили ЗМІ Іспанії — що в них

https://racurs.ua/ua/n166520-vidpovidi-ssha-i-nato-na-vymogy-rf-zlyly-zmi-ispaniyi-scho-v-nyh.html

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Нібито повний текст відповідей США і НАТО на вимоги країни-агресора РФ оприлюднило іспанське видання El Pais. Вашингтон і НАТО відмовляються підписувати двосторонній договір про безпеку в Європі з Москвою. Натомість Захід пропонує вести переговори щодо угод про роззброєння та зміцнення довіри. Вашингтон також не погодився зачинити двері НАТО для нових членів, зокрема й для України.

Російська державна пропагандистська агенція «РИА Новости» підтвердила справжність документів, оприлюднених El Pais.

Головні тези позиції Вашингтона:

США, як і раніше, рішуче підтримують політику відкритих дверей НАТО і право країн самостійно обирати собі угоди про безпеку без втручання.

США готові обговорювати концепцію неподільності безпеки, схвалену ОБСЄ на саміті в Казахстані у 2010 році, оскільки на ній ґрунтується твердження, що вступ України до НАТО вплине на безпеку Росії. Вашингтон не поділяє позицію Москви щодо цього, але готовий її обговорювати.

Щодо ситуації в Україні США готові обговорювати взаємні умови транспарентності та взаємні зобов’язання, згідно з якими Москва та Вашингтон утримуються від «розташування наземних наступальних ракетних комплексів та постійних бойових угруповань на території України». У цьому питанні США проконсультуються з Україною. Але це можливе лише у разі деескалації ситуації на кордоні.

Вашингтон готовий говорити про механізм, який би підтвердив Москві, що у Румунії та Польщі не буде крилатих ракет «Томагавк». США також утримаються від розміщення ядерної зброї у країнах Європейського Союзу.

Подальша ескалація з боку РФ з метою форсування позиції або додаткова агресія проти України змусять США та їхніх союзників посилити свою оборонну позицію.

НАТО у своїй відповіді заявила про прихильність до політики відкритих дверей й запропонував Кремлю відновити двосторонні консультації з питань ядерного та космічного озброєння, загроз у кіберпросторі та стратегічних озброєнь. Там також наголосили, що Росія порушила довіру, яка лежить в основі співпраці з НАТО і кинула виклик основним принципам глобальної та євроатлантичної архітектури безпеки.

Нагадаємо, агентство Bloomberg з посиланням на джерела, написало, що Адміністрація Байдена готова обговорити надання Росії можливості переконатися у відсутності наступальних крилатих ракет «Томагавк» на базах НАТО в Румунії та Польщі. Від РФ Вашингтон хоче взаємності з низкою російських баз. Румунія заявила, що вона готова запросити представників Росії здійснити інспекцію у разі дотримання принципу взаємності.

Джерело: «Дзеркало тижня»