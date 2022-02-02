Ответы США и НАТО на требования РФ слили СМИ Испании

https://racurs.ua/n166520-otvety-ssha-i-nato-na-trebovaniya-rf-slili-smi-ispanii.html

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Якобы полный текст ответов США и НАТО на требования страны-агрессора РФ обнародовало испанское издание El Pais. Вашингтон и НАТО отказываются подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Москвой. Запад предлагает вести переговоры по соглашениям о разоружении и укреплении доверия. Вашингтон также не согласился закрыть двери НАТО для новых членов, в том числе для Украины.

Российское государственное пропагандистское агентство «РИА Новости» подтвердило подлинность документов, обнародованных El Pais.

Главные тезисы позиции Вашингтона:

США по-прежнему решительно поддерживают политику открытых дверей НАТО и право стран самостоятельно выбирать для себя соглашения о безопасности без вмешательства.

США готовы обсуждать концепцию неделимости безопасности, одобренную ОБСЕ на саммите в Казахстане в 2010 году, поскольку на ней базируется утверждение, что вступление Украины в НАТО повлияет на безопасность России. Вашингтон не разделяет позицию Москвы по этому поводу, но готов ее обсуждать.

Что касается ситуации в Украине, США готовы обсуждать взаимные условия транспарентности и взаимные обязательства, согласно которым Москва и Вашингтон воздерживаются от «расположения наземных наступательных ракетных комплексов и постоянных боевых группировок на территории Украины». В этом вопросе США проконсультируются с Украиной. Но это возможно только в случае деэскалации ситуации на границе.

Вашингтон готов говорить о механизме, который бы подтвердил Москве, что в Румынии и Польше не будет крылатых ракет «Томагавк». США также воздержатся от размещения ядерного оружия в странах Европейского Союза.

Последующая эскалация со стороны РФ с целью форсирования позиции или дополнительная агрессия против Украины заставят США и их союзников усилить свою оборонную позицию.













НАТО в своем ответе заявило о приверженности политике открытых дверей и предложил Кремлю возобновить двусторонние консультации по ядерному и космическому вооружению, угрозам в киберпространстве и стратегическим вооружениям. Там также подчеркнули, что Россия нарушила доверие, лежащее в основе сотрудничества с НАТО и бросила вызов основным принципам глобальной и евроатлантической архитектуры безопасности.

Напомним, агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Администрация Байдена готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет «Томагавк» на базах НАТО в Румынии и Польше. От РФ Вашингтон ожидает взаимной позиции о доступе к ряду российских баз. Румыния заявила, что готова пригласить представителей России осуществить инспекцию в случае соблюдения принципа взаимности.