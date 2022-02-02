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Ракурс
Террористы сбросили взрывчатку на КПВВ, воина ВСУ спас личный жетон (ФОТО)

Террористы сбросили взрывчатку на КПВВ, воина ВСУ спас личный жетон (ФОТО)

2 фев 2022, 11:19
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На Донбассе российско-оккупационные войска 2 февраля произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово».

Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ.

Террористы сбросили взрывчатку на КПВВ, воина ВСУ спас личный жетон, фото - ООС

В результате атаки потерь среди военных и гражданских удалось избежать. Одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Террористы сбросили взрывчатку на КПВВ, воина ВСУ спас личный жетон, фото - ООС







Выстрел ВОГ — это выстрел гранатометный ВОГ-25 (абр. Выстрел осколочный гранатометный). ВОГ — осколочный боеприпас калибра 40мм для подствольных гранатометов, сочетающий в себе гранату и метательный заряд в гильзе.

Террористы сбросили взрывчатку на КПВВ, воина ВСУ спас личный жетон, фото - ООС

Источник: Ракурс


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