Террористы сбросили взрывчатку на КПВВ, воина ВСУ спас личный жетон (ФОТО)

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На Донбассе российско-оккупационные войска 2 февраля произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово».

Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил заряд ВОГ.

В результате атаки потерь среди военных и гражданских удалось избежать. Одного из военнослужащих от ранения спас металлический жетон, остановивший осколок гранаты, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Выстрел ВОГ — это выстрел гранатометный ВОГ-25 (абр. Выстрел осколочный гранатометный). ВОГ — осколочный боеприпас калибра 40мм для подствольных гранатометов, сочетающий в себе гранату и метательный заряд в гильзе.