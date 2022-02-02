Терористи скинули вибухівку на КПВВ, воїна ЗСУ врятував особистий жетон, фото - ООС

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На Донбасі російсько-окупаційні війська 2 лютого здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду «Гнутове».

Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ.

У результаті атаки втрат серед військових і цивільних вдалося уникнути. Одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати, інформує прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).