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Терористи скинули вибухівку на КПВВ, воїна ЗСУ врятував особистий жетон, фото - ООС

Терористи скинули вибухівку на КПВВ, воїна ЗСУ врятував особистий жетон (ФОТО)

2 лют 2022, 11:19
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На Донбасі російсько-окупаційні війська 2 лютого здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду «Гнутове».

Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ.

Терористи скинули вибухівку на КПВВ, воїна ЗСУ врятував особистий жетон, фото - ООС

У результаті атаки втрат серед військових і цивільних вдалося уникнути. Одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати, інформує прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Терористи скинули вибухівку на КПВВ, воїна ЗСУ врятував особистий жетон, фото - ООС

Постріл ВОГ — це постріл гранатометний ВОГ-25 (абр. з рос. Выстрел осколочный гранатометный). ВОГ — осколковий боєприпас калібру 40мм для підствольних гранатометів, що поєднує в собі гранату і метальний заряд у гільзі.







Терористи скинули вибухівку на КПВВ, воїна ЗСУ врятував особистий жетон, фото - ООС

Джерело: Ракурс


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