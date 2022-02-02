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Терористи скинули вибухівку на КПВВ, воїна ЗСУ врятував особистий жетон, фото - ООС
Терористи скинули вибухівку на КПВВ, воїна ЗСУ врятував особистий жетон (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n166519-terorysty-skynuly-vybuhivku-na-kpvv-voyina-zsu-vryatuvav-osobystyy-jeton-foto.htmlРакурс
На Донбасі російсько-окупаційні війська 2 лютого здійснили обстріл контрольного пункту в`їзду-виїзду «Гнутове».
Для обстрілу гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ, противник застосував безпілотний літальний апарат, з якого скинув заряд ВОГ.
У результаті атаки втрат серед військових і цивільних вдалося уникнути. Одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати, інформує прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Постріл ВОГ — це постріл гранатометний ВОГ-25 (абр. з рос. Выстрел осколочный гранатометный). ВОГ — осколковий боєприпас калібру 40мм для підствольних гранатометів, що поєднує в собі гранату і метальний заряд у гільзі.
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