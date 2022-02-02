Польща схвалила надання Україні ПЗРК «Гром» і боєприпасів

https://racurs.ua/ua/n166518-polscha-shvalyla-nadannya-ukrayini-pzrk-grom-i-boieprypasiv.html

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Варшава схвалила рішення про надання Україні військової допомоги у виді протиракетних комплексів та амуніції.

Добрі новини. На моє прохання, Рада міністрів схвалила рішення щодо допомоги Україні. Ми надамо найсучасніше польське обладнання — переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси, — повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 2 лютого.

Напередодні під час візиту до Києва прем'єр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Польща планує передати Україні «боєприпаси, ПЗРК „Гром“ і дрони різного типу». Модернізована модифікація ПЗРК «Гром» (Piorun, «Блискавка»), відома також як «Гром-М», польського виробництва, призначена для ураження літаків, гелікоптерів та безпілотників.

Раніше представник оборонного відомства сусідньої країни заявив, що технічні консультації з Україною щодо військової допомоги тривають уже багато днів.

Нагадаємо, очільник Бюро національної безпеки Павел Сольох заявив, що найближчим часом ще понад дві тисячі американських солдатів прибудуть до Польщі. З його слів, це стане частиною масштабної акції НАТО, спрямованої на зміцнення східного флангу Альянсу перед загрозою російського вторгнення в Україну.

Сольох також повідомив, що американці найближчими днями перекинуть до Східної Європи приблизно 8,5 тис. солдатів.