Трухіна "розпинають" - нардепа вигнали зі "Слуги народу" і вимагають позачергової Ради

https://racurs.ua/ua/n166517-truhina-rozpynaut-nardepa-vygnaly-zi-slugy-narodu-i-vymagaut-sklykaty-radu.html

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Нардепа Олександра Трухіна виключили з партії «Слуга народу». Відповідне рішення ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого.

Це означатиме припинення його повноважень як голови Полтавської обласної організації партії. Партія також закликає фракцію «Слуги народу» у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення, — йдеться у заяві Шуляк.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія ініціює позачергове засідання Верховної Ради, на якому мають заслухати міністра внутрішніх справ, генпрокурора та голову ДБР у справах народних депутатів.

Арахамія вважає, що накопичилося багато питань не лише щодо Трухіна, а й «у справах нардепів Кузьміних, Воронько, Дмитрука, Порошенка, Медведчука та застарілих розслідувань щодо Юрченка та Дубневича».

Того ж вимагає екс-спікер Дмитро Разумков. Він скерував листа на голову Верховної Ради з вимогою скликати позачергове пленарне засідання по Трухіну і його «ймовірної спроби дати хабаря співробітнику поліції». Разумков вимагає звіту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та директора Держбюро розслідувань Олексія Сухачова у цій скандальній справі.

Тим часом екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагадав, що патурльний Сергій Петрик відмовився від хабара, який у сотні разів перевищує його зарплату.

В «Європейській солідарності» вимагають негайного створення парламентськоі ТСК за фактом розслідування всіх обставин ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних з органів. Крім того, в партії Порошенка вимагають відставки Монастирського і Сухачова, які «покривали злочині спустили розслідування на гальма».

Крім того, в «ЄС» вважають, що Трухін має «негайно скласти мандат і не ганьбити ВР».













Нагадаємо, журналісти опублікували ексклюзивне відео із нагрудної камери співробітника патрульної поліції, який першим прибув на місце ДТП за участю Трухіна. Нардеп намагався дати хабар поліцейському та втекти з місця події. На відео видно, як депутат пропонував правоохоронцям «тихенько піти в ліс», а потім їм «віддячити».

Після появи нового відео генпрокурор Ірина Венедиктова доручила зареєструвати кримінальне провадження.