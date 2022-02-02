Відео зі скандальними заявами Трухіна - з’явилася реакція “слуг”

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Нові обставини розслідування ДТП за участі Олександра Трухіна, яке сталося п’ять місяців тому, розкрили журналісти. Зокрема, було оприлюднено відео з нагрудних камер поліцейських, на якому Трухін звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити». Поліцейський намагався пояснити парламентарю, що такі домовленості загрожують кримінальною відповідальністю, у відповідь «слуга» порадив «нє ісполнять».

Після публікації відео очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Трухіну не місце у фракції та в партії президента Володимира Зеленського.

На скандальному відео Трухін також звертався до поліцейського зі словами «давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяв «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання, — цитує Арахамію спікер партії Юлія Палійчук у Телеграм.

Арахамія заявив, що «слугам» соромно за такого колегу.

Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить — таке рішення однаково буде нами ухвалене, — переконує глава фракції монобільшості.













Нагадаємо, фракція «ЄС» вимагає відставки міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського після публікації виданням «Українська правда» розслідування про ДТП з Трухіним. Також нардепи хочуть створити парламентську ТСК за фактом ДТП і бездіяльності керівництва правоохоронних з органів.

За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Згодом багато ЗМІ «підчистили» повідомлення про аварію, в якій постраждали шестеро осіб. За п’ять місяців правоохоронні органи не повідомили, чи перебував Трухін за кермом автомобіля.