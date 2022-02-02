Скандальное видео с Трухиным – появилась реакция «слуг»

https://racurs.ua/n166509-skandalnoe-video-s-truhinym-poyavilas-reakciya-slug.html

Ракурс

Новые обстоятельства расследования ДТП с участием Александра Трухина, которое произошло пять месяцев назад, раскрыли журналисты. В частности, было обнародовано видео с нагрудных камер полицейских, на котором Трухин обращался к правоохранителю и обещал его потом «найти» и «отблагодарить». Полицейский пытался объяснить парламентарию, что такие договоренности грозят уголовной ответственностью, в ответ «слуга» посоветовал «не исполнять».

После публикации видео глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Трухину не место во фракции и в партии президента Владимира Зеленского.

На скандальном видео Трухин также обращался к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещал «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры из нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание, — цитирует Арахамию спикер партии Юлия Палийчук в Телеграм.

Арахамия заявил, что «слугам» стыдно за такого коллегу.

Он должен немедленно выйти самостоятельно, но даже если он этого не сделает — такое решение все равно будет принято нами, — убеждает глава фракции монобольшинства.













Напомним, фракция «ЕС» требует отставки министра внутренних дел Дениса Монастырского после публикации изданием «Украинская правда» расследования о ДТП с Трухиным. Также нардепы хотят создать парламентскую ВСК по факту расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов.

По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции «Слуга народа» Александр Трухин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП по дороге из Полтавы в Киев. Впоследствии многие СМИ «подчистили» сообщение об аварии, в которой пострадали шесть человек. Спустя пять месяцев правоохранительные органы не сообщили, находился ли Трухин за рулем автомобиля.