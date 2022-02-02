Питань набагато більше - Венедіктова анонсувала нове провадження щодо ДТП Трухіна

https://racurs.ua/ua/n166513-pytan-nabagato-bilshe-venediktova-anonsuvala-nove-provadjennya-schodo-dtp-truhina.html

Ракурс

Генпрокурор Ірина Венедиктова доручила зареєструвати кримінальну справу проти нардепа Олександра Трухіна після появи нового відео щодо ДТП за його участі.

Це кримінальне провадженя буде розслідувати Антикорупційне бюро (НАБУ).

При цьому справу за фактом ДТП за участю нардепа розслідує Держбюро розслідувань.

Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь в ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ, — написала генпрокурор на своїй стоірнці у Фейсбук.

Нагадаємо, Трухін намагався уникнути відповідальності після скоєного влітку ДТП — пропонував хабаря поліцейським та обіцяв «домовитися» з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Про це йдеться в матеріалі УП. В МВС вважають, що автори розслідування намагаються «представляти суть справи так, що нібито народний депутат про щось намагався домовитися із міністром внутрішніх справ України».

Слідство у цій справі тривало понад п’ять місяців. Сам нардеп у коментарях щоразу посилався на таємницю слідство і заборону від своїх адвокатів коментувати події серпневого дня на Бориспільській трасі. В Монастирського заявили, що слідство проводить Державне бюро розслідувань, причому провадження передали йому саме через підозру в тому, що за кермом «Ауді» міг бути народний депутат України.

Раніше в МВС заявляли, що не можуть знайти відео з камер спостереження на дорозі.

Нагадаємо, поліцейський Сергій Петрик у розслідуванні УП розповів, як з’ясовував, хто був за кермом Audi A8, що скоїла ДТП. У цей момент до нього наблизився чоловік, схожий на нардепа Трухіна, який говорив, що йому треба встигнути на засідання Верховної Ради, де депутати голосують за Кримську платформу.

Чоловік почав вмовляти поліцейського: «Давай я тихенько в ліс піду», «Потім знайдемося, я тобі віддячу», а також обіцяв «замовити за Петрика слівце перед Денисом» (Денис Монастирський, голова МВС — «Ракурс»).

Окрім того, чоловік запропонував поліцейським принести з багажника спортивну сумку, в якій, за його словами було 150 тис (валюта не уточнялася). Гроші він обіцяв віддати поліцейським, якщо ті його відпускають. Натомість правоохоронці його не відпустили.