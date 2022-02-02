Трухін не домовлявся з міністром - МВС відреагувало на відео з нардепом

https://racurs.ua/ua/n166511-truhin-ne-domovlyavsya-z-monastyrskym-mvs-vidreaguvalo-na-video-z-nardepom.html

Ракурс

Нардеп Олександр Трухін намагався уникнути відповідальності після скоєного влітку ДТП — пропонував хабаря поліцейським та обіцяв «домовитися» з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Про це йдеться в матеріалі УП. Уранці 2 лютого МВС оприлюднило свою позицію щодо ДТП за участю нардепа Трухіна.

В МВС вважають, що автори розслідування намагаються «представляти суть справи так, що нібито народний депутат про щось намагався домовитися із міністром внутрішніх справ України». В повідомленні відомства цей факт спростовується.

Слідство у цій справі тривало понад п’ять місяців. Сам нардеп у коментарях щоразу посилався на таємницю слідство і заборону від своїх адвокатів коментувати події серпневого дня на Бориспільській трасі. В Монастирського заявили, що слідство проводить Державне бюро розслідувань, причому провадження передали йому саме через підозру в тому, що за кермом «Ауді» міг бути народний депутат України.

Раніше в МВС заявляли, що не можуть знайти відео з камер спостереження на дорозі.

Нагадаємо, поліцейський у розслідуванні УП розповів, як з’ясовував, хто був за кермом Audi A8, що скоїла ДТП. У цей момент до нього наблизився чоловік, схожий на нардепа Трухіна, який говорив, що йому треба встигнути на засідання Верховної Ради, де депутати голосують за Кримську платформу.

Чоловік почав вмовляти поліцейського: «Давай я тихенько в ліс піду», «Потім знайдемося, я тобі віддячу», а також обіцяв «замовити за Петрика слівце перед Денисом» (Денис Монастирський, голова МВС — «Ракурс»).

Окрім того, чоловік запропонував поліцейським принести з багажника спортивну сумку, в якій, за його словами було 150 тис (валюта не уточнялася). Гроші він обіцяв віддати поліцейським, якщо ті його відпускають. Натомість правоохоронці його не відпустили.