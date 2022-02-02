Трухин не договаривался с Монастырским — МВД отреагировало на видео с нардепом

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Ракурс

Нардеп Александр Трухин пытался уйти от ответственности после совершенного летом ДТП — он предлагал взятки полицейским и обещал «договориться» с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Об этом идет речь в материале УП. Утром 2 февраля МВД обнародовало свою позицию по поводу ДТП с участием нардепа Трухина.

В МВД считают, что авторы расследования пытаются «представлять суть дела так, что народный депутат якобы о чем-то пытался договориться с министром внутренних дел Украины». В сообщении ведомства этот факт опровергается.

Следствие по этому делу длилось более пяти месяцев. Сам нардеп в комментариях ссылался на тайну следствие и запрет от своих адвокатов комментировать события августовского дня на Бориспольской трассе.

У Монастырского заявили, что следствие проводит Государственное бюро расследований, причем производство передали ему именно по подозрению в том, что за рулем «Ауди» мог быть народный депутат Украины.

Ранее в МВД заявляли, что не могут обнаружить видео камер наблюдения на дороге.

Напомним, полицейский в расследовании УП рассказал, как выяснял, кто был за рулем Audi A8, совершившего ДТП. В этот момент к нему приблизился мужчина, похожий на нардепа Трухина, говоривший, что ему нужно успеть на заседание Верховной Рады, где депутаты голосуют за Крымскую платформу.

Мужчина начал уговаривать полицейского: «Давай я тихонько в лес уйду», «Потом найдемся, я тебе отблагодарю», а также обещал «заказать за Петрика словцо перед Денисом» (Денис Монастырский, глава МВД — «Ракурс»).

Кроме того, мужчина предложил полицейским принести из багажника спортивную сумку, в которой, по его словам, было 150 тыс (валюта не уточнялась). Деньги он обещал отдать полицейским, если его отпускают. В то же время правоохранители его не отпустили.