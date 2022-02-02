Обшуки на заводах Ахметова — БЕБ каже про 18 млрд грн збитків бюджету

https://racurs.ua/ua/n166512-obshuky-na-zavodah-ahmetova-beb-kaje-pro-18-mlrd-grn-zbytkiv-budjetu.html

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На підприємствах групи «Метінвест», пов’язаної з олігархом Рінатом Ахметовим, провели обшуки. У Бюро економічної безпеки (БЕБ) пояснили, що шукали в компанії. «Метінвест» також оприлюднив свою заяву.

БЕБ проводить слідчі дії на підприємствах, які занижували рентну плату за користування надрами. Збитки бюджету становлять близько 18 млрд грн, — таку офіційну інформацію оприлюднило Бюро.

1 лютого обшуки пройшли на гірничо-збагачувальних підприємствах групи «Метінвест», понад 70% акцій якої контролює Ахметов. Слідчі дії через податкові порушення проводили у Кривому Розі.

Водночас у Ахметова звинуватили представників Служби безпеки України, БЕБ та прокуратури в «безпрецедентному необґрунтованому тиску» і численних порушеннях під час обшуків.

Обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається компʼютерна техніка, чиниться тиск на працівників підприємства, частково паралізовано господарську діяльність. Правоохоронці фактично привласнили собі функцію податкової служби, — заявили в «Метінвесті».

У БЕБ переконують, що кримінальне провадження розслідується за статтею 212 ККУ щодо заниження посадовцями чотирьох підприємств рентної плати за користування надрами, унаслідок чого держбюджет у 2018−2020 роках недоотримав 18 млрд грн.

Нагадаємо, 1 лютого обшуки пройшли в екс-керівництва «Нафтогазу», зокрема у Андрія Коболєва, в офісі компанії «Укртрансгаз» і у керівників приватних підприємств.