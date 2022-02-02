Обыски на заводах Ахметова — БЭБ увидело 18 млрд грн убытков для бюджета

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Ракурс

На предприятиях группы «Метинвест», связанной с олигархом Ринатом Ахметовым, провели обыски. В Бюро экономической безопасности (БЭБ) объяснили, что искали в компании. «Метинвест» также обнародовал свое заявление.

БЭБ проводит следственные действия на предприятиях, которые занижали рентную плату за пользование недрами. Ущерб бюджету составляет около 18 млрд грн, — такую официальную информацию обнародовало Бюро.

1 февраля обыски прошли на горно-обогатительных предприятиях группы «Метинвест», более 70% акций которой контролирует Ахметов. Следственные действия из-за налоговых нарушений проводились в Кривом Роге.

В то же время у Ахметова обвинили представителей Службы безопасности Украины, БЭБ и прокуратуры в «беспрецедентном необоснованном давлении» и многочисленных нарушениях во время обысков.

Обыски проводятся неправомерно, без каких-либо правовых оснований изымается компьютерная техника, оказывается давление на работников предприятия, частично парализована хозяйственная деятельность. Правоохранители фактически присвоили себе функцию налоговой службы, — заявили в «Метинвесте».

В БЭБ утверждают, что уголовное производство расследуется по статье 212 УКУ о занижении должностными лицами четырех предприятий рентной платы за пользование недрами, в результате чего госбюджет в 2018—2020 годах недополучил 18 млрд грн.

Напомним, 1 февраля обыски прошли у экс-руководства «Нафтогаза», в частности у Андрея Коболева, в офисе компании «Укртрансгаз» и у руководителей частных предприятий.