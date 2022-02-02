Венедиктова после публикации видео «внезапно» взялась за Трухина

https://racurs.ua/n166513-venediktova-posle-publikacii-video-vnezapno-vzyalas-za-truhina.html

Ракурс

Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело против нардепа Александра Трухина после появления нового видео по поводу ДТП с его участием.

Это уголовное производство будет расследовать Антикоррупционное бюро (НАБУ).

При этом дело по факту ДТП с участием нардепа расследуется и в Госбюро расследований.

Без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ, — написала генпрокурор на своей странице в Фейсбук.

Напомним, Трухин пытался уйти от ответственности после совершенного летом ДТП — предлагал взятки полицейским и обещал «договориться» с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

Об этом идет речь в материале УП. В МВД считают, что авторы расследования пытаются «представлять суть дела так, что народный депутат якобы о чем-то пытался договориться с министром внутренних дел Украины».

Следствие по этому делу длилось более пяти месяцев. Сам нардеп в комментариях ссылался на тайну следствие и запрет от своих адвокатов комментировать события августовского дня на Бориспольской трассе. У Монастырского заявили, что следствие проводит Государственное бюро расследований, причем производство передали ему именно по подозрению в том, что за рулем «Ауди» мог быть народный депутат Украины.

Ранее в МВД заявляли, что не могут обнаружить видео камер наблюдения на дороге.

Напомним, полицейский Сергей Петрик в расследовании УП рассказал, как выяснял, кто был за рулем Audi A8, совершившего ДТП. В этот момент к нему приблизился мужчина, похожий на нардепа Трухина, говоривший, что ему нужно успеть на заседание Верховной Рады, где депутаты голосуют за Крымскую платформу.

Мужчина начал уговаривать полицейского: «Давай я тихонько в лес уйду», «Потом найдемся, я тебе отблагодарю», а также обещал «заказать за Петрика словцо перед Денисом» (Денис Монастырский, глава МВД — «Ракурс»).

Кроме того, мужчина предложил полицейским принести из багажника спортивную сумку, в которой, по его словам, было 150 тыс (валюта не уточнялась). Деньги он обещал отдать полицейским, если его отпускают. Но правоохранители его не отпустили.