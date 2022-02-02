Купить матрас в два клика? Реально!

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Ракурс

В деле с матрасом на первый план выходит комфорт. Нужно одновременно удобное и безопасное для здоровья изделие, на котором можно полностью расслабиться. Проблема состоит в том, что универсальной формулы лучшего матраса не существует — каждому следует выбирать модель, которая соответствует:

особенностям конституции;

требуемым параметрам жесткости конструкции;

индивидуальным пожеланиям относительно внутреннего наполнения;

требуемым размерам.

Купить матрас за один день часто оказывается практически нереально. К счастью, есть удобная альтернатива — интернет-магазины с по-настоящему большими каталогами.

Быстрый поиск лучших моделей

Магазин матрасов «Е-Матрас» — это практически безграничные возможности выбора подходящего изделия для сна. Компания объединяет онлайн-продажи с представлением товаров в салонах, которые находятся в крупных городах. Функционируя на украинском рынке с 2006 года, «Е-Матрас» заслужил хорошую репутацию:

обширным ассортиментом, в котором представлены матрасы разного назначения — ортопедические и анатомические, пружинные и беспружинные, медицинские и усиленные. В наличии есть продукция разной жесткости и размеров;

сотрудничеством с ведущими производителями. Свыше 50 брендов предлагают потребителям свои разработки и лучшие решения;

приемлемыми ценами на матрасы и возможностью оформления рассрочки. Покупателям не приходится искать компромисс между стоимостью покупки и текущими финансовыми возможностями. На сайте регулярно проводятся акции, а компания сотрудничает с банками, предоставляющими возможность оплаты товара частями.

«Е-Матрас» — это выгодные, удобные, а главное — безопасные покупки. Компания работает с проверенными производителями, на продукцию которых предоставляется гарантия. Любое несоответствие товаров заявленным характеристикам может быть решено в пользу клиента.

Преимущества покупки матраса онлайн

Интернет-торговлей сегодня уже никого не удивишь. Все больше компаний переходят в онлайн, ведь так удается сократить расходы. Не нужно содержать магазины в каждом городе, где продается продукция. Кроме того, улучшается качество сервиса, ведь в таком случае достаточно централизованно обучить консультантов. Покупать товары на сайте тоже гораздо удобнее:

доступна полная информация о каждом изделии. На основе достоверных данных вы можете самостоятельно принимать решения о покупке вместо того, чтобы поддаваться уговорам менеджера в магазине;

удобный каталог. Позволяет быстро отфильтровать товары, которые соответствуют вашим критериям поиска. Вам не придется уделять внимание изучению описаний заведомо неподходящих моделей;













наличие информационных статей. Большое количество инструкций по выбору матрасов помогут сделать правильный выбор. Чем с большим количеством критериев вы сможете определиться, тем проще будет подобрать модель.

Покупая онлайн, вы экономите свое время и финансы. Возможность заказать доставку и минимальное время ее ожидания позволят вам насладиться комфортным сном на современном матрасе уже скоро.