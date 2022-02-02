Трухина «распинают» — нардепа выгнали из «Слуги народа» и требуют созвать Раду

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Нардеп Александр Трухин исключен из партии «Слуга народа». Соответствующее решение было принято главой партии Еленой Шуляк 2 февраля.

Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде как можно скорее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения, — говорится в заявлении Шуляк.

Кроме того, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия инициирует внеочередное заседание Верховной Рады, на котором должны заслушать министра внутренних дел, генпрокурора и главу ГБР по делам народных депутатов.

Арахамия считает, что накопилось много вопросов не только в отношении Трухина, но и «по делам нардепов Кузьминых, Воронько, Дмитрука, Порошенко, Медведчука и устаревших расследований Юрченко и Дубневича».

Того же требует экс-спикер Дмитрий Разумков. Он направил письмо на председателя Верховной Рады с требованием созвать внеочередное пленарное заседание по Трухину и его «вероятной попытки дать взятку сотруднику полиции». Разумков требует отчета министра внутренних дел Дениса Монастырского и директора Госбюро расследований Алексея Сухачева по этому скандальному делу.

Между тем экс-министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что патурльный Сергей Петрик отказался от взятки, которая в сотни раз превышает ее зарплату.

В «Европейской солидарности» требуют немедленного создания парламентской ВСК по факту расследования всех обстоятельств ДТП и бездействия руководства правоохранительных органов. Кроме того, в партии Порошенко требуют отставки Монастырского и Сухачева, «покрывавших преступления и спустивших расследование на тормоза».

В «ЕС» считают, что Трухин должен «немедленно сложить мандат и не позорить ВР».

Напомним, журналисты опубликовали эксклюзивное видео из нагрудной камеры сотрудника патрульной полиции, который первым прибыл на место ДТП с участием Трухина. Нардеп пытался дать взятку полицейскому и скрыться с места происшествия. На видео видно, как депутат предлагал правоохранителям «тихонько уйти в лес», а затем им «отблагодарить».

После появления нового видео, генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство.