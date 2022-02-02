США готовы к переговорам с Путиным, Байден хочет активного участия - Белый дом

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Президент США Джо Байден готов к более активному участию в урегулировании ситуации с наращиванием российской армии вокруг границ Украины.

Об этом во время традиционного брифинга для СМИ заявила спикер Белого дома Джен Псаки. Один из журналистов поинтересовался у Псаки, почему Байден не принимал более активного участия в урегулировании ситуации, как, например, лидеры Великобритании, Польши и других стран.

Президент, безусловно, остается открытым для этого, если будет ясно, что это правильный и наиболее конструктивный шаг вперед. У нас также очень активный и заинтересованный государственный секретарь, который провел ряд бесед со своим российским коллегой, в том числе и сегодня утром, — отметила Псаки.

Ранее глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в телефонной беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Москве следует отвести войска от границы с Украиной.

Спикер внешнеполитического ведомства США Нэд Прайс отметил, что Вашингтон готов к новым переговорам Байдена с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным.

Напомним, по данным СМИ, Вашингтон якобы готов обсудить с Кремлем взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине. США и НАТО якобы заявили РФ о намерении воздержаться от размещения ядерного оружия в Восточной Европе и готовности рассмотреть дополнительные меры по предотвращению инцидентов с РФ на море и в воздухе.

Добавим, что ранее МИД России требовал в «гарантиях безопасности», помимо не вступления Украины и Грузии в НАТО, также вывода войск из Болгарии и Румынии.