О чем договорились Зеленский и Джонсон – главные заявления

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Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит премьера означает поддержку Киева на фоне роста российской агрессии.

Зеленский и Джонсон заявили, что любое дальнейшее вмешательство России в Украину будет масштабной стратегической ошибкой и обернется жесткими гуманитарными последствиями. Об этом политики сказали на совместной пресс-конференции после встречи.

Украина и Великобритания согласились работать вместе с целью укрепления безопасности и обороноспособности Украины.

Премьер-министр объявил о пакете новой финансовой помощи в размере 88 млн фунтов стерлингов для поддержки усилий Украины для сокращения зависимости от поставок российских энергоносителей.

Джонсон заявил, что Путин держит «пистолет возле головы Украины» и вспомнил, что был свидетелем падения Берлинской стены. По его словам, это историческое событие означает, что любая страна может свободно выбирать свои союзы в сфере безопасности.

Путин пытается взорвать это, навязать новую Ялту и зону влияния, — подчеркнул премьер.

Зеленский заявил, что российское вторжение приведет к полномасштабной войне в Европе. Он заверил, что украинская армия существенно изменилась за последние несколько лет и украинцы будут «стоять до последнего».

Я думаю, что Киев выглядит хорошо, он выглядит фантастически, выглядит сильным. Серьезно. 200 тысяч военных Украины очень мощны, поэтому российские матери должны помнить о жизни своих сыновей. Возможно, это удержит Путина от усугубления конфликта, — прокомментировал Джонсон.













Владимир Зеленский также заявил, что Украина ответственно относится к минским соглашениям. Он добавил, что Украина постоянно призывает собираться в нормандском формате.