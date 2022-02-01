Заберут Крым – Путин признался, почему боится вступления Украины в НАТО. Фото: РБК

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Владимир Путин, президент страны-агрессора, рассказал, почему боится вступления Украины в НАТО.

В таком случае, по его словам, НАТО начнет военный конфликт с Россией из-за оккупированного Крыма. Об этом Путин заявил на пресс-конференции.

По словам российского президента, в «доктринальных документах Украины указано, что Киев готов вернуть Крым даже военным путем».

Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс, — заявил Путин.

Он также считает, что аннексированный Крым — «суверенная российская территория».

Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет, — сказал президент РФ.

Путин также заявил, что «Украина для США всего лишь инструмент по сдерживанию России». Он добавил, что США и НАТО должны отказать Киеву в членстве из-за принятых международных обязательств.

Напомним, Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма Россией.

Согласно пояснительной записке, задача этой ВСК — осуществление парламентского контроля за расследованием фактов и установлением лиц, способствовавших захвату полуострова.