Заберуть Крим – Путін зізнався, чому боїться вступу України в НАТО. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n166505-zaberut-krym-putin-ziznavsya-chomu-boyitsya-vstupu-ukrayiny-v-nato.html

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Володимир Путін, президент країни-агресора, розповів, чому боїться вступу України до НАТО.

У такому разі, за його словами, НАТО розпочне військовий конфлікт із Росією через окупований Крим. Про це він заявив на прес-конференції.

За словами російського президента, у «доктринальних документах України зазначено, що Київ готовий повернути Крим навіть воєнним шляхом».

Уявімо, що Україна є членом НАТО, напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі та Румунії, і розпочинає операцію в Криму, зараз не кажу навіть про Донбас, — заявив Путін.

Він також вважає, що анексований Крим є «суверенною російською територією».

Нам що, воювати із блоком НАТО? Хоч хтось про це хоч щось подумав? Схоже, що ні, — сказав президент РФ.

Путін також заявив, що «Україна для США є лише інструментом зі стримування Росії». Він додав, що США та НАТО повинні відмовити Києву у членстві через ухвалені міжнародні зобов’язання.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Криму Росією.

Відповідно до пояснювальної записки, завдання цієї ТСК — здійснення парламентського контролю за розслідуванням фактів та встановленням осіб, які сприяли захопленню півострова.