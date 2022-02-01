Путіну не сподобалася відповідь НАТО на «гарантії безпеки»

https://racurs.ua/ua/n166504-putinu-ne-spodobalasya-vidpovid-nato-na-garantiyi-bezpeky.html

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Володимир Путін, президент Росії, не побачив «врахування ключових вимог» РФ у відповідях США та НАТО на вимоги щодо «гарантій безпеки».

Уважно аналізуємо отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді. Але вже зараз зрозуміло, що принципові російські занепокоєння було проігноровано, — заявив лідер країни-агресора на прес-конференції.

За його словами, Росія не побачила «адекватного врахування трьох ключових вимог».

Йдеться про недопущення розширення НАТО, відмови від розташування ударних систем озброєння поблизу кордонів РФ, а також повернення військової інфраструктури блоку до стану на 1997 рік.

Путін додав, що США та НАТО посилаються на норму, що будь-яка країна може обирати спосіб забезпечення свого захисту.

Президент РФ вважає, що не можна «допускати зміцнення будь-якої безпеки за рахунок безпеки інших держав».

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков також прокоментував відповідь США та НАТО на російські вимоги. За його словами, «потрібен час, щоб проаналізувати документи, але приводів для оптимізму не так багато».

Нагадаємо, 26 січня США та НАТО направили Російській Федерації свою письмову відповідь на так звані «гарантії безпеки» щодо розширення Північноатлантичного альянсу.