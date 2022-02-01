Путину не понравился ответ НАТО на «гарантии безопасности»

https://racurs.ua/n166504-putinu-ne-ponravilsya-otvet-nato-na-garantii-bezopasnosti.html

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Владимир Путин, президент России, не увидел «учета ключевых требований» РФ в ответах США и НАТО на требования по «гарантиям безопасности».

Внимательно анализируем полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас ясно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированными, — заявил лидер страны-агрессора на пресс-конференции.

По его словам, Россия не увидела «адекватного учета трех ключевых требований».

Речь идет о недопущении расширения НАТО, отказа от расположения ударных систем вооружения вблизи границ РФ, а также возврата военной инфраструктуры блока к состоянию на 1997 год.

Путин добавил, что США и НАТО ссылаются на норму, что любая страна может выбирать способ обеспечения своей защиты.

Президент РФ считает, что нельзя «допускать укрепление чей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал ответ США и НАТО на российские требования. По его словам, «потребуется время, чтобы проанализировать документы, но поводов для оптимизма не так много».

Напомним, 26 января США и НАТО направили Российской Федерации свой письменный ответ на так называемые «гарантии безопасности» относительно расширения Североатлантического альянса.