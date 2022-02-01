Верховна Рада підтримала створення ТСК з розслідування подій, що передували окупації Криму

https://racurs.ua/ua/n166486-hto-zdav-krym-rosiyi-rada-stvoryla-slidchu-komisiu-cherez-visim-rokiv-okupaciyi.html

Ракурс

Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Криму Росією.

Голоси дали 229 народних депутатів, фракція «Слуги народу» — майже в повному складі, утрималася лише депутатка Оксана Дмітрієва.

Відповідно до пояснювальної записки, завдання цієї ТСК — здійснення парламентського контролю за розслідуванням фактів та встановленням осіб, які сприяли захопленню півострова.

Створення ТСК підтримали 229 народних депутатів. Ініціатором постанови була народний депутат, «слуга народу» Ліза Богуцька.

Історія питання

Нагадаємо, що окупація Криму російськими військами відбувалася у лютому-березні 2014 року після подій Революції гідності.

Анексії передували організовані антиукраїнські виступи у містах Криму, блокада і захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії у деяких випадках під прикриттям окремих цивільних осіб і новостворених спецслужбами РФ «загонів самооборони Криму», що поклало початок окупації Криму Росією.

Насильницька анексія Криму, як і псевдореферендум, не визнаються українською державою і більшістю країн. Росіяни трактують окупацію як «повернення Криму до Росії».

У кінці лютого — початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків, скориставшись моментом зміни влади в Україні внаслідок Євромайдану, окупували Кримський півострів. Також було створено збройне формування з російських «козаків», яке називало себе «самооборона Криму». 16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової окупації Криму.

Історичне засідання РНБО

У 2016 році Рада національної безпеки і оборони України розсекретила стенограму засідання 28 лютого, на якій обговорювалося питання введення воєнного стану через дії РФ в Криму. У стенограмі зазначено, що Олександр Турчинов, на той момент в.о. президента, виступав за введення воєнного стану, проведення мобілізації, але його пропозицію не підтримали.

Проти виступила Юлія Тимошенко, яка закликала утриматися від введення військ у бойову готовність, що могло стати приводом для РФ почати повномасштабне вторгнення.

Схожої точки зору дотримувався і Арсеній Яценюк — він апелював до відсутності коштів в казні на проведення військових операцій. Арсен Аваков повідомляв що більшість співробітників МВС в Криму підтримує дії РФ і налаштована антиукраїнськи.