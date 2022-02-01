Кто сдал Крым России — Рада создала следственную комиссию через восемь лет оккупации

https://racurs.ua/n166486-kto-sdal-krym-rossii-rada-sozdala-vsk-cherez-vosem-let-okkupacii.html

Ракурс

Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии (ВСК) по расследованию фактов, способствовавших временной оккупации Крыма Россией.

Голоса дали 229 народных депутатов, фракция «Слуги народа» проголосовала почти в полном составе, воздержалась только депутат Оксана Дмитриева.

Согласно пояснительной записке, задача этой ВСК — осуществление парламентского контроля за расследованием фактов и установлением лиц, способствовавших захвату полуострова.

Создание ВСК поддержали 229 народных депутатов. Инициатором постановления была народный депутат, «слуга народа» Лиза Богуцкая.

История вопроса

Напомним, что оккупация Крыма российскими войсками проходила в феврале-марте 2014 годапосле событий Революции достоинства.

Анексии предшествовали организованные антиукраинские выступления в городах Крыма, блокада и захват стратегических объектов полуострова и воинских частей ВСУ подразделениями российской армии в некоторых случаях под прикрытием отдельных гражданских лиц и созданных спецслужбами РФ «отрядов самообороны Крыма», что положило начало оккупации Крыма Россией.

Насильственная аннексия Крыма, как и псевдореферендум, не признаются украинским государством и большинством стран. Россияне трактуют оккупацию как «возвращение Крыма в Россию».

В конце февраля — начале марта 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска без опознавательных знаков, воспользовавшись моментом смены власти в Украине в результате Евромайдана, оккупировали Крымский полуостров. Также было создано вооруженное формирование из «казаков», называвшее себя «самооборона Крыма». 16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной оккупации Крыма.

Историческое заседание СНБО

В 2016 году Совет национальной безопасности и обороны Украины рассекретил стенограмму заседания 28 февраля, на котором обсуждался вопрос введения военного положения из-за действий РФ в Крыму. В стенограмме говорится, что Александр Турчинов, на тот момент и.о. президента, выступал за введение военного положения, проведение мобилизации, но его предложение не поддержали.

Против выступила Юлия Тимошенко, призвавшая воздержаться от перевода в боевую готовность, что могло стать поводом для РФ начать полномасштабное вторжение.

Похожей точки зрения придерживался и Арсений Яценюк — он апеллировал к отсутствию средств в казне на проведение военных операций. Арсен Аваков сообщал, что большинство сотрудников МВД в Крыму поддерживают действия РФ и настроены антиукраински.