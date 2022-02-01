Польша ответила на подорожание продовольствия снижением налогов. Фото: polsha24.com

https://racurs.ua/n166485-krupneyshee-v-istorii-snijenie-nalogov-polsha-otvetila-na-podorojanie-produktov.html

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В Польше 1 февраля вступило в силу крупнейшее в истории страны снижение налогов.

Президент Анджей Дуда подписал закон о временном снижении НДС на пищевые продукты, газ, топливо и минудобрения. Таким образом польское правительство будет бороться с инфляцией. Принятый закон является частью «Антиинфляционного щита 2.0», который должен защитить население от инфляции. Об этом сообщает издание money.pl.

Отмечается, что налог на добавленную стоимость на продукты питания и напитки, которые сейчас подлежат ставке 5%, уменьшится до нуля. Удобрения с 8% снизили до 0%, а газ с 23% тоже снизили до 0%. С 23% до 8% уменьшится ставка на топливо. НДС на электричество с 23% снизили до 5%.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий считает, что нововведения в налоговой сфере помогут полякам сохранить свои сбережения. Однако от снижения налогов бюджет Польши недополучит почти 3 млрд долл.

Напомним, газ, нефть, уголь бьют ценовые рекорды в мире, это сказывается на ценах. Цена на продукты в Украине растут едва ли не ежедневно. Отдельные части так называемого «борщевого набора» на конец 2021 года выросли в цене на 30−50%. При этом среднестатические украинцы тратят на продукты 40% своих доходов, а для бедных слоев населения эта цифра может достигать 60% и более.

Источник: money. pl