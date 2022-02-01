Кремль требует у росСМИ удалить расследование Навального

https://racurs.ua/n166484-kreml-trebuet-u-rossmi-udalit-rassledovanie-navalnogo.html

Ракурс

«Роскомнадзор» РФ требует от оппозиционных СМИ удалить 17 материалов, написанных в 2017—2021 годах на основе расследований ФБК Алексея Навального.

Речь идет о расследованиях о недвижимости и другом имуществе, которым владеют или пользуются российские чиновники и их семьи. Об этом сообщает «Медуза», «Эхо Москвы», «Дождь».

Среди материалов, которые «Роскомнадзор» требует удалить, несколько текстов о расследовании ФБК о резиденции под Геленджиком, которую называют «дворцом Путина». ФБК утверждал, что ее построили для президента России.

«Роскомнадзор» сослался на требование Генпрокуратуры от 28 января 2022 года, где говорится, что эти статьи «распространяют материалы организации, деятельность которой запрещена согласно закону о противодействии экстремизму».

«Медуза» удалила публикации. Еще некоторое время они могут быть доступны для читателей в кэше.

В декабре 2021 года Роскомнадзор прислал «Медузе», «Дождю», Znak.com, The Village и The Bell сообщения с требованием удалить публикации, основанные на расследованиях издания «Проект», объявленного «нежелательной организацией».

Напомним, ранее мы сообщали, что Алексей Навальный в Российской Федерации внесен в список террористов и экстремистов. Росфинмониторинг внес оппозиционного политика в свой список организаций и физлиц, относительно которых «есть сведения об их причастности к терроризму и экстремистской деятельности».