Кремль вимагає в росЗМІ видалити розслідування Навального

«Роскомнагляд» РФ вимагає від опозиційних ЗМІ видалити 17 матеріалів, написаних у 2017−2021 роках на основі розслідувань ФБК Олексія Навального.

Йдеться про розслідування про нерухомість та інше майно, яким володіють або користуються російські чиновники та їхні сім’ї. Про це повідомляє «Медуза», «Ехо Москви», «Дощ».

Серед матеріалів, які «Роскомнагляд» вимагає видалити також кілька текстів про розслідування ФБК про резиденцію під Геленджиком, яку називають «палацом Путіна». ФБК стверджував, що її збудували для президента Росії.

«Роскомнагляд» послався на вимогу Генпрокуратури від 28 січня 2022 року, де йдеться, що ці статті «поширюють матеріали організації, діяльність якої заборонена згідно із законом про протидію екстремізму».

«Медуза» видалила публікації. Ще якийсь час вони можуть бути доступні для читачів у кеші. У грудні 2021 року Роскомнагляд надіслав «Медузі», «Дождю», Znak. com, The Village та The Bell повідомлення з вимогою видалити публікації, засновані на розслідуваннях видання «Проект», оголошеного «небажаною організацією».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олексій Навальний у Російській Федерації внесений до списку терористів і екстремістів. Росфінмоніторинг вніс опозиційного політика до свого переліку організацій і фізосіб, щодо яких «є відомості про їх причетність до тероризму та екстремістської діяльності».