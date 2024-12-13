Месенджер Viber заблокували на території рф. Фото:

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Viber заблокували по всій території російської федерації.

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Про блокування додатка 13 грудня оголосив Роскомнагляд, бо нібито додаток порушує закони вимоги законодавства країни агресора. Ці вимоги передбачають, що месенджер не повинен використовуватися для «вербування громадян» для «терористичних та екстремістських цілей», а також для «продажу наркотиків». Про це пише російська пропаганда.

Депутат Державної думи рф Антон Немкін заявив, що «Вайбер» досі нібито не сплатив штрафи, які були йому виписані. Сума цих «штрафів» за останні два роки перевищила 1,8 млн рублів (17 тис. дол.).

Нагадаємо, у серпні цього року Москва закрила росіянам доступ до YouTube. Популярний у всьому світі відеохостинг перестав відкриватися на комп’ютерах та мобільних пристроях. Перед цим російська диктатура заявила, що планує значно обмежити швидкість доступу до відеохостингу, щоб зробити використання YouTube на території країни-агресора некомфортним.

Згодом Гугл остаточно відключив монетизацію в рф. Зокрема, сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю припинив свою діяльність в російському інтернеті, а всі облікові записи користувачів із росії були відключені.