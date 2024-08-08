YouTube перестав відкриватися у росії — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n198097-youtube-perestav-vidkryvatysya-u-rosiyi-zmi.htmlРакурс
У росії сьогодні, 8 серпня, вранці на комп’ютерах та мобільних пристроях перестав відкриватися відеохостинг YouTube.
Про це повідомляє видання DTF з посиланням на дані сервісів, котрі відстежують доступність сайтів в інтернеті.
Зазначається, що користувачі сервісу не можуть дивитися відео чи залишати коментарі. Також відео не завантажується у мобільному додатку Android YouTube у мобільного оператора МТС, хоча раніше у російській владі заявляли, що обмеження поки не торкатимуться мобільної версії YouTube.
Інших країн цей збій із доступом до YouTube не торкнувся.
Проблеми з YouTube у рф спостерігаються в останні тижні. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що влада планує значно обмежити швидкість доступу до відеохостингу, щоб зробити використання YouTube у рф некомфортним.