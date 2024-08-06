У росії за наказом влади «загальмовують» YouTube

https://racurs.ua/ua/n198044-schob-vidkryvavsya-ale-prynosyv-bil-u-rf-za-nakazom-vlady-znachno-zagalmovuut-youtube.html

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Російська влада вимагає від операторів зв’язку знизити швидкість роботи популярного відеохостингу YouTube до 128 кілобітів за секунду. Такої швидкості буде достатньо для прослуховування аудіо, а от відео без затримок може відтворюватися у розширенні не вище 240p (тобто приблизно 320×240 пікселів).

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Про це сьогодні, 6 серпня, повідомило видання «Медуза» з посиланням на інформоване джерело у телекомунікаційній сфері.

Чи планує влада рф взагалі блокувати YouTube у країні, співрозмовнику видання наразі не відомо:

Чи ще знижуватимуть — ну, якщо вони хочуть, щоб YouTube просто відкривався і приносив біль, то це ідеальний розклад. Можна знову ж таки говорити: «Ми не заблокували, він же якось продовжує працювати».

Також непряме підтвердження таких дій російської влади вже з’явилося у соцмережах, де поширюється скріншот повідомлення підмосковного інтернет-провайдера «ОНС24», який попередив абонентів про уповільнення відеохостингу та можливе закриття всіх сервісів Google у рф.

Джерело: «Медуза»