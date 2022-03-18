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Кремль назвав YouTube терористом. Фото: d-russia.ru
Кремль назвав YouTube терористомhttps://racurs.ua/ua/n168569-kreml-nazvav-youtube-terorystom.htmlРакурс
Роскомнагляд вимагає від Гугл припинити «поширення загроз» на адресу громадян рф в YouTube.
Рашистські фахівці зазначили, що користувачам YouTube транслюються рекламні ролики із закликами виводити з ладу залізничні комунікації російської федерації та білорусі. 18 березня Роскомнагляд зажадав від компанії Google «в максимально короткі терміни» припинити трансляцію антиросійських роликів. Про це йдеться у заяві Роскомнагляду в Telegram.
Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров’ю російських громадян, — наголошують у відомстві країни-агресора..
У Роскомнагляді наголосили, що останніми тижнями «чітко виражену антиросійську позицію» зайняли американські ІТ-компанії, зокрема Meta Platforms Inc.
Нагадаємо, Роскомнагляд 4 березня ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook на території росії. Рішення ухвалили у зв’язку з «дискримінацією російських ЗМІ та інформаційних ресурсів зі сторони компанії». Згодом у рф заблокували й Instagram.