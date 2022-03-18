Кремль назвал YouTube террористом. Фото: d-russia.ru

https://racurs.ua/n168569-kreml-nazval-youtube-terroristom.html

Ракурс

Роскомнагляд вимагає від Гугл припинити «поширення загроз» на адресу громадян рф в YouTube.

Рашистські фахівці зазначили, що користувачам YouTube транслюються рекламні ролики із закликами виводити з ладу залізничні комунікації російської федерації та білорусі. 18 березня Роскомнагляд зажадав від компанії Google «в максимально короткі терміни» припинити трансляцію антиросійських роликів. Про це йдеться у заяві Роскомнагляду в Telegram.

Дії адміністрації YouTube мають терористичний характер і загрожують життю та здоров’ю російських громадян, — наголошують у відомстві країни-агресора.



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У Роскомнагляді наголосили, що останніми тижнями «чітко виражену антиросійську позицію» зайняли американські ІТ-компанії, зокрема Meta Platforms Inc.

Нагадаємо, Роскомнагляд 4 березня ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook на території росії. Рішення ухвалили у зв’язку з «дискримінацією російських ЗМІ та інформаційних ресурсів зі сторони компанії». Згодом у рф заблокували й Instagram.