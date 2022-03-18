Как "вагнеровцы" массово вербуют наемников на войну. Фото: mind.ua

https://racurs.ua/n168568-smi-rasskazali-kak-vagnerovcy-massovo-verbuut-naemnikov-na-voynu-s-ukrainoy.html

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Приватна військова компанія «Вагнера» активно вербує бойовиків для участі на війні в Україні.

Спочатку Москва не планувала залучати до війни найманців, але після масштабних втрат вирішила вдатися до послуг бойовиків. Про це повідомив російський журналіст Ілля Рождественський, передає видання «Новое время».

За його інформацією в основному каналі «групи Вагнера» у Telegram з’явилося оголошення, що «консерваторія запрошує музикантів взяти участь у гастролях в Україні». Вже зараз ПВК набирає найманців.

Якщо ти вмієш тримати в руках автомат, якщо ти проходив строкову службу в лавах збройних сил російської федерації, якщо ти не уявляєш із себе якогось абсолютно божевільного людини, на думку рекрутерів, ти підходиш, тебе візьмуть і ти поїдеш воювати в Україну — вимоги максимально знижені, — каже журналіст.

Рождественський припускає, що основний сенс майбутньої участі «вагнерівців» у війні з Україною полягає в тому, щоб дещо знизити втрати з боку солдатів-строковиків, тому що, велика кількість цинкових трун з тілами окупантів, яка йде в усі куточки країни-агресора, швидше за все, призведе до того обурення в суспільстві.

За словами журналіста, найманцям платитимуть мізер — 284 дол. у місяць. За кожну добу участі в бойових діях доплачуватимуть 57 дол. Фахівець зазначає, що це мала сума, оскільки місячна платня військового найманця зазвичай становить понад 1 тис. 100 дол. на місяць.

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Ти часом військова розвідка України повідомляє, що президент Сирії нібито обіцяв надати Росії 40 тис. найманців для участі у війні в Україні.

Нагадаємо, у березні Головне розвідувальне управління Міноборони повідомило, що найманці ПВК «Ліга» вже беруть участь у бойових діях на території України у складі армії агресора.