«Вагнерівці» вже гинуть на території України

https://racurs.ua/ua/n168152-vagnerivci-vje-gynut-na-terytoriyi-ukrayiny-gur.html

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Росія залучає до бойових дій в Україні найманців приватних військових компаній. Головному розвідувальному управлінню Міноборони відомо, що найманці ПВК «Ліга» («ПВК Вагнера») вже беруть участь у бойових діях на території України у складі армії агресора.

Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів. Деякі з них виготовляли для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами, а також сирійські номери телефонів.

ПВК «Вагнер» — російська військова структура, що комплектується найманцями. Вона брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці РФ, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.

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Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК «Вагнер» кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності. Європейський Союз запровадив персональні санкції проти учасників та керівників ПВК «Вагнер».

Ще у грудні 2021 року розслідувачі повідомляли, що РФ почала вербувати нових найманців для війни з Україною.