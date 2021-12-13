Санкції проти ПВК «Вагнера» запровадив Євросоюз. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n164346-sankciyi-proty-pvk-vagnera-zaprovadyv-ievrosouz.html

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«Вагнера», приватна військова компанія, потрапила під санкції Європейського Союзу.

Рада ЄС затвердила санкції проти членів ПВК, а також трьох пов’язаних із нею компаній. Про це написав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк у Twitter.

У список потрапили три енергетичних компанії та вісім осіб, пов’язаних з угрупованням найманців. Рішення буде опубліковане в офіційному журналі ЄС, — написав він.

Раніше журналіст повідомляв, що санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитрія Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

Нагадаємо, що українська розвідка задокументувала злочини «вагнерівців» на Донбасі, намагалася виманити та затримати 33 найманців, проте операцію було зірвано. Через цей зрив в Україні вибухнув політичний скандал — вагнергейт.

ПВК «Вагнера» — російське угруповання найманців, яке пов’язують із близьким до Кремля бізнесменом Євгеном Пригожиним. «Вагнерівці» брали участь у бойових діях в Україні, Сирії, Лівії, ЦАР та інших країнах.