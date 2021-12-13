Лукашенко призначив комуніста на чолі ЦВК. Фото: focus.ua

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Центральна виборча комісія Білорусі отримала нового керівника. Зміна глави Центрвиборчкому стала першою за останні 25 років.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко призначив керівником Центральної комісії з виборів та проведення республіканських референдумів Ігоря Карпенка. Він змінив на цій посаді Лідію Єрмошину, яка очолювала ЦВК з 1996 року. Про це 13 грудня повідомила білоруська редакція «Радіо свобода».

Зазначається, що Єрмошина очолила структуру після звільнення Віктора Гончара, який згодом безвісти зник разом із бізнесменом Анатолієм Красовським.

Щодо Ігоря Карпенка, то він є лідером проурядової Комуністичної партії. До цього призначення він обіймав посаду міністра освіти.

Народився Карпенко 1964 року в місті Новокузнецьк Кемеровської області Росії. Закінчив Мінський державний педагогічний інститут ім. Максима Горького за спеціальністю «Історія, суспільствознавство та англійська мова», а також Академію управління при президентові за спеціальністю «Міжнародні відносини».

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився цинічною заявою щодо України. Диктатор заявив, що ніхто з громадян країни, хто прагне нормального життя для себе та рідних, не хотів би, аби Білорусь стала другою Україною.

Джерело: «Радіо свобода»