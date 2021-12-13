Александр Лукашенко назначил коммуниста во главе ЦИК. Фото: focus.ua

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Центральная избирательная комиссия Беларуси получила нового руководителя. Смена главы Центризбиркома стала первой за последние 25 лет.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко назначил руководителем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игоря Карпенко. Он сменил на этом посту Лидию Ермошину, которая возглавляла ЦИК с 1996 года. Об этом 13 декабря сообщила белорусская редакция «Радио свобода».

Отмечается, что Ермошина возглавила структуру после увольнения Виктора Гончара, который впоследствии без вести пропал вместе с бизнесменом Анатолием Красовским.

Что касается Игоря Карпенко, то он является лидером проправительственной Коммунистической партии. До этого назначения он занимал должность министра образования.

Родился Карпенко в 1964 году в городе Новокузнецк Кемеровской области России. Окончил Минский государственный педагогический институт им. Максима Горького по специальности «История, обществоведение и английский язык», а также Академию управления при президенте по специальности «Международные отношения».

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отметился циничным заявлением в отношении Украины. Диктатор заявил, что никто из граждан страны, кто стремится к нормальной жизни для себя и родных, не хотел бы, чтобы Беларусь стала второй Украиной.

Источник: «Радио свобода»