«Омикрон» обнаружили в стране сотен туристических курортов. Фото: istock

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«Омикрон», новый штамм коронавируса, зафиксировали в Турции — первые случаи инфицирования обнаружили на курортах в Стамбуле и Измире.

В настоящее время зафиксировано шесть случаев заражения. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Akşam.

Во всех шести случаях госпитализация не пригодилась. Заболевание протекает в легкой форме, пациенты под амбулаторным наблюдением, — заявил Коджа.

Министр призвал граждан соблюдать все установленные эпидемиологические требования и ограничения. Только за минувшие сутки в Турции выявлено почти 18 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом, 182 человека скончались от осложнений коронавируса, 22 тыс. 648 инфицированных выздоровели.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в мире продолжают исследовать ученые. Оказалось, что жировые клетки могут быть «ахиллесовой пятой» инфекции. Эксперты обнаружили, что коронавирус поражает как жировые клетки, так и определенные иммунные клетки в жировой ткани, вызывая разрушительную защитную реакцию в организме.

Источник: Akşam