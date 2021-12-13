Ученые нашли «ахиллесову пяту» коронавируса. Фото: Istock

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Ракурс

Коронавирус в мире продолжают изучать ученые. Оказалось, что жировые клетки могут быть «ахиллесовой пятой» инфекции.

Эксперты обнаружили, что коронавирус поражает как жировые клетки, так и определенные иммунные клетки в жировой ткани, вызывая разрушительную защитную реакцию в организме. Об этом сообщает The New York Times.

Суть в том, что вирус может напрямую инфицировать жировые клетки. Соответствующее исследование еще не было рецензировано и опубликовано в научном журнале, но было опубликовано на сайте перепринтов biorxiv.

Если результаты подтвердятся, они могут пролить свет не только на то, почему пациенты с лишним весом уязвимы для инфекции, но и на то, почему некоторые молодые люди, у которых нет других рисков, тяжело переносят коронавирус.

Новые данные могут указывать на новые методы лечения Covid-19, нацеленные на жировые отложения.

Может быть, это ахиллесова пята, которую вирус использует, чтобы уклониться от наших защитных иммунных реакций, скрываясь в этом месте, — сказал доктор Вишва Дип Диксит, профессор сравнительной медицины и иммунологии в Йельской школе медицины.



Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон» не привел к гибели ни одного зараженного в Европе и США — среди всех случаев нет летальных.

Источник: The New York Times