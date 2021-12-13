Вчені знайшли «ахіллесову п’яту» коронавірусу

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Вчені знайшли «ахіллесову п’яту» коронавірусуhttps://racurs.ua/ua/n164339-vcheni-znayshly-ahillesovu-p-yatu-koronavirusu.htmlРакурс
Коронавірус у світі продовжують вивчати вчені. Виявилося, що жирові клітини можуть бути «ахіллесовою п’ятою» інфекції.
Експерти виявили, що коронавірус вражає як жирові клітини, так і певні імунні клітини в жировій тканині, викликаючи руйнівну захисну реакцію в організмі. Про це повідомляє The New York Times.
Суть у тому, що вірус може безпосередньо інфікувати жирові клітини. Відповідне дослідження ще не було рецензовано та опубліковано в науковому журналі, але було опубліковано на сайті перепринтів biorxiv.
Якщо результати підтвердяться, вони можуть пролити світло не тільки на те, чому пацієнти з зайвою вагою вразливі для інфекції, але й на те, чому деякі молоді люди, у яких немає інших ризиків, важко переносять коронавірус.
Нові дані можуть вказувати на нові методи лікування Covid-19, націлені на жирові відкладення.
Можливо, це ахіллесова п’ята, яку вірус використовує, щоб ухилитися від наших захисних імунних реакцій, ховаючись у цьому місці, — сказав доктор Вішва Діп Діксіт, професор порівняльної медицини та імунології в Єльській школі медицини.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон» не призвів до загибелі жодного зараженого в Європі і США — серед усіх випадків немає летальних.
Джерело: The New York Times
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