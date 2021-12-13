«Омікрон» виявили в країні сотень туристичних курортів. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164344-omikron-vyyavyly-v-krayini-soten-turystychnyh-kurortiv.html

Ракурс

«Омікрон», новий штам коронавірусу, зафіксували в Туреччині — перші випадки інфікування виявили на курортах у Стамбулі та Ізмірі.

Наразі зафіксовано шість випадків зараження. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Фахреттін Коджа, передає Akşam.

В усіх шести випадках госпіталізація не знадобилася. Захворювання перебігає в легкій формі, пацієнти під амбулаторним спостереженням, — заявив Коджа.

Міністр закликав громадян дотримуватися всіх встановлених епідеміологічних вимог та обмежень. Тільки за минулу добу в Туреччині виявлено майже 18 тис. нових випадків інфікування коронавірусом, 182 людини померли від ускладнень коронавірусу, 22 тис. 648 інфікованих одужали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус у світі продовжують вивчати вчені. Виявилося, що жирові клітини можуть бути «ахіллесовою п’ятою» інфекції. Експерти виявили, що коронавірус вражає як жирові клітини, так і певні імунні клітини в жировій тканині, викликаючи руйнівну захисну реакцію в організмі.

Джерело: Akşam