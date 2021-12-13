Санкции против ЧВК «Вагнера» ввел Евросоюз. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n164346-sankcii-protiv-chvk-vagnera-vvel-evrosouz.html

Ракурс

«Вагнера», частная военная компания, попала под санкции Европейского Союза.

Совет ЕС утвердил санкции против членов ЧВК, а также трех связанных с ней компаний. Об этом написал корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

В список попали три энергетические компании и восемь человек, связанных с группировкой наемников. Решение будет опубликовано в официальном журнале ЕС, — написал он.

Ранее журналист сообщал, что санкции будут направлены против бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков ЧВК в Сирии Станислава Дичко и причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Напомним, украинская разведка задокументировала преступления «вагнеровцев» на Донбассе, пыталась выманить и задержать 33 наемника, однако операция была сорвана. Из-за этого срыва в Украине разразился политический скандал — вагнергейт.

ЧВК «Вагнера» — российская группировка наемников, которую связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. «Вагнеровцы» участвовали в боевых действиях в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР и других странах.