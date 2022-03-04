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Ракурс
Роскомнагляд заблокував Facebook у РФ

Роскомнагляд заблокував Facebook у РФ

4 бер 2022, 20:16
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Роскомнагляд 4 березня ухвалив рішення про блокування доступу до мережі Facebook на території Росії.

Рішення ухвалили у зв’язку з «дискримінацією російських ЗМІ та інформаційних ресурсів зі сторони компанії».



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Нагадаємо, що низка інформаційних ресурсів, що належать іноземним ЗМІ, а також їхнім проектам, заблоковані в РФ за поширення нібито фейків про війну країни-агресора в Україні.

Заблоковані, наприклад, сайти таких видань: «Голос Америки», BBC, DW, Meduza, «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода».

Джерело: Ракурс


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